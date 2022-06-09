Тема мировой продовольственной безопасности в последнее время стала актуальна как никогда. Многие эксперты из Организации Объединённых Наций заявляют о том, что в скором времени на планете начнётся голод катастрофических масштабов и произойдёт он, прежде всего, из-за того, что некоторые крупные продавцы перестали или в скором времени перестанут поставлять своё зерно на мировой рынок.
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Журналисты российского издания РИА Новости решили разобраться, какова же доля каждой из стран-экспортеров зерна в деле поставок пшеницы на мировой рынок как основного сырья для производства жизненно важного хлеба для населения.
Инфографика получилась довольно наглядной. Указаны не только основные производители, но и их доля в общемировых поставках, а еще интереснее то, что на данных материалах можно проследить за тем, как сбалансирован спрос на пшеницу от разных производителей в одной стране.
Действительно, для некоторых стран Африки (например, для Египта), почти четверть закупок пшеницы приходится на одного производителя и если поставки прекратятся, то правительству срочно придется искать альтернативы, вот только найти их будет непросто.