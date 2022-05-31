Проект совместной лунной базы стартует в 2026 году

Руководитель «Роскосмоса», господин Рогозин, заявил, что власти Китая и России находятся «на финальных стадиях готовности» для заключения совместного партнерского соглашения, включающего разработку и создание лунной космической базы.

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Дмитрий Рогозин заявляет, что уже в июле 2022 года возглавляемая им делегация посетит Пекин, где чиновники займутся финальной шлифовкой соглашения и посетят ряд других мероприятий.

Рогозин заявляет – «Вот это уже серьёзная инициатива! Совместный российско-китайской лунный проект позволит не только обмениваться информацией между двумя странами по итогам разных космических миссий, но и развернуть на Южном полюсе спутника Земли полноценную лунную станцию, которая в будущем, возможно, будет открыта для посещения космонавтами дружественных стран.

Ещё в июне 2021 года Китай совместно с Россией представили некую «дорожную карту» будущей лунной базы и планировали начать её строительство в 2026 году, а завершить примерно к 2035 году. Известно, что данное сооружение будет представлять из себя 8 лунных модулей и два модуля орбитальных. Также стало известно, что в рамках данного сотрудничества и вообще технологического взаимодействия двух стран были подписаны соглашения о взаимном признании и дополняемости навигационных систем типа ГЛОНАСС и Beidou.

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