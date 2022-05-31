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На немецких автобанах введут лимит скорости ради экономии нефти
Это самый первый крупный социально-значимый шаг немецких властей в деле отказа от нефти из России
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Случилось то, о чём так давно мечтали вдохновители санкции против России. В очередном пакете ограничений был заявлен отказ от покупки нефти из России, который дался Европе очень нелегко.

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Не все в Евросоюзе хотели этого решения, но, тем не менее, оно принято и сегодня стало известно о том, что один из крупных представителей мирового энергетического агентства господин Бироль, заявил, что в Германии сразу же после этого решения должно быть введено скоростное ограничение на всех автобанах страны.

Снижение скорости потока позволит сократить потребление нефти! По словам чиновника, такое решение властей Германии не должно повлиять на комфорт жизни простых немцев, хотя ещё недавно всем, кто увлекается автомобилями, при слове «Германия» на ум приходили не только немецкий автопром, но и «безлимитные» автобаны, которые являются своего рода визитной карточкой дорожной инфраструктуры страны.

Отдельного упоминания заслуживают и многочисленные факты жалоб со стороны немецких автовладельцев на то, что, например, на каком-то из автошоссе затягивается сезонный ремонт и из-за этого бюргеры не могут вовремя доехать на работу.

 Следующие на очереди по экономии находятся бассейны. Господин Борисполь считает, что воду в них можно подогревать не так сильно, а многие из подобных объектов можно вообще закрыть.

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>Следующие на очереди по экономии находятся бассейны. Господин Борисполь считает, что воду в них можно подогревать не так сильно, а многие из подобных объектов можно вообще закрыть. Борисполь?! Автор...
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