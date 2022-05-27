Такое решение китайских властей может напрямую сказаться на стоимости и скорости доставки товаров с Aliexpress и других китайских торговых площадок

Подобное предупреждение разослали в адрес перевозчиков в начале текущей недели. Согласно новому требованию, самолеты производства компании «Боинг» могут лишь следовать транзитом в небе над Китаем, но посадка таким бортам запрещена.

реклама

Китайские власти настаивают на том, чтобы российские воздушные суда отказались от практики «двойной регистрации», как это действует сейчас для подавляющего большинства лизинговых бортов.

Российские авиакомпании готовы выполнить китайские требования, но сделать они этого не смогут при всем желании – выносить решения об исключении регистрации могут только лизингодатели техники, а они все равняются на санкции и делать ничего не будут.

Чем это грозит?

Практически все самолеты «Боинг» в РФ находятся в лизинге, и они составляют «основной скелет» большинства грузовых транспортных компаний.

Например, перевозчик «Авиастар», который уже много лет доставляет россиянам покупки с Алиэкспресс, пострадает от такого решений китайцев очень сильно.

Компания управляет по лизингу пятью самолетами «Боинг», которые каждую неделю совершают до 30 рейсов в Китай за грузами и обратно. Эти борта вывозят из Поднебесной более 700 тонн груза, но теперь получается, что логистику доставки придется как-то менять или обслуживать такие авиамаршруты самолетами "Ту, но отечественные борта не могут перевозить столько же полезного груза, что и «Боинги». Если ситуация не изменится, то россиянам можно ожидать увеличения стоимости доставки товаров С китайских торговых площадок.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке -45% на 3090 Gigabyte Gaming -35000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке -50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU 3060 Ti Gigabyte Gaming за 65тр в XPERT.RU