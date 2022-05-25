Схема обмана известная, но из-за хорошей репутации торговой площадки все же находит жертв

3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке

3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

Недавно стало известно о том, что на втором по прибыльности онлайн-ритейлере «Озон» появились мошенники.

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Схема обмана покупателей выглядит следующим образом: клиент, посещая интернет-магазин Ozon, совершает покупку, оплачивает товар и сразу же после этого представитель продавца отказывается от выполнения заказа, мотивируя это тем, что товар закончился и деньги возвращаются покупателю.

Затем с клиентами связывается продавец и предлагает перевести переписку в сторонние мессенджеры, отвязавшись вообще от платформы Озона.

Далее мошенники разными способами убеждают покупателя всё же воспользоваться возможностью и совершить покупку выбранного товара, но уже «напрямую со склада» да еще и якобы с какой-то «ощутимой скидкой».

В конце концов, сходятся всё дело к оплате покупки онлайн на подозрительном сайте, платёжные данные похищают. В итоге покупатель остаётся и без денег и без товара.

Хотя большинство пользователей всё же чувствует подвох и отказывается от подобного рода сделок, администрация магазина Озон в курсе проблемы и самым тщательным образом пытается её решить.

Пока же, не лишним будет напомнить, что все покупки должны происходить исключительно через платформу с серьёзной репутацией, тогда шанс нарваться на мошенников минимальный.

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