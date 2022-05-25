Пару дней назад спецподразделение корпорации Google под названием Brain представило свою собственную сеть искусственного интеллекта, которая способна генерировать изображение на основе словесного описания пользователя.
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Команда Google-Брейн известна тем, что специализируется на проектах глубокого машинного обучения. Для того, чтобы распознать текстовой запрос, искусственный интеллект применяет большие языковые модели, которые основаны на алгоритме обработки обыкновенной речи.
При этом система работает в три приёма: на первом этапе генерируется картинка, которая соответствует основному запросу пользователя, а затем нейросеть дорабатывает поэтапно «базовое» изображение до получения финального результата.
Представители Google отметили, что нейросеть Imagen гораздо лучше справляется с обработкой сложных текстовых запросов, чем любые другие нейросети в мире.
Проект еще на стадии тестирования и официального релиза не состоялось, но разработчики Google уже предлагают каждому желающему попробовать свои силы и оживить фантазии, создавая невиданные ранее сочетания предметов, которые когда-либо приходили в голову.
Скорее попробуйте и Вы! Результат поражает! (клик)