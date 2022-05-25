Самый знаменитый американский военный борт ждет глубокая модернизация "на фоне внешних угроз"

Американские военные издания сообщают, что знаменитые во всём мире самолёты типа «Геркулес», которые выпускаются с 1950 года, будут подвергнуты глубокой модернизации.

реклама

В частности сообщается, что в результате применения новейших технологий американское командование ожидает превращения данных самолётов в настоящие «беспилотники», которые смогут в автоматическом режиме выполнять гораздо более сложные действия, чем классические авиационные автопилоты. В то время, как экипаж будет занят выполнением военных задач, авионика будет отвечать за маневры в воздухе.

Также сообщается, что данные самолёты будут платформой для будущего высоко-энергетического лазерного оружия, отдельные самолеты проекта «Геркулес» уже испытываются с пока что секретной системой посадки на воду и взлета с неё.

При этом всё, что связано с их модернизацией, проходит по формулировке «угрозы растут, мир нестабилен, становятся только хуже, нам нужно защищаться».

Конечно же, в результате модернизации на данные самолёты установят самые современные аппараты связи, которые будут работать в тесной связке с другими наземными и морскими группировками войск, а также в аппаратуру бортов собираются внедрить элементы виртуальной реальности.

анонсы и реклама -55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке 3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке 3070 Ti за копейки - надо брать RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU