Американские военные издания сообщают, что знаменитые во всём мире самолёты типа «Геркулес», которые выпускаются с 1950 года, будут подвергнуты глубокой модернизации.
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В частности сообщается, что в результате применения новейших технологий американское командование ожидает превращения данных самолётов в настоящие «беспилотники», которые смогут в автоматическом режиме выполнять гораздо более сложные действия, чем классические авиационные автопилоты. В то время, как экипаж будет занят выполнением военных задач, авионика будет отвечать за маневры в воздухе.
Также сообщается, что данные самолёты будут платформой для будущего высоко-энергетического лазерного оружия, отдельные самолеты проекта «Геркулес» уже испытываются с пока что секретной системой посадки на воду и взлета с неё.
При этом всё, что связано с их модернизацией, проходит по формулировке «угрозы растут, мир нестабилен, становятся только хуже, нам нужно защищаться».
Конечно же, в результате модернизации на данные самолёты установят самые современные аппараты связи, которые будут работать в тесной связке с другими наземными и морскими группировками войск, а также в аппаратуру бортов собираются внедрить элементы виртуальной реальности.