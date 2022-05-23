Эксперты призывают наказать их показательно сурово, что другим корейцам-айтишникам стало реально страшно

Тема азиатского промышленного шпионажа в последнее время выходит на первые полосы новостных лент. Так, многие эксперты в области электроники утверждают, что китайские техногиганты тратят немыслимые средства на то, чтобы всеми правдами и неправдами добывать критически важную информацию о технологиях в сфере полупроводников.

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Первым с данной проблемой столкнулся Тайвань, где прошла волна арестов довольно крупных разработчиков и специалистов по обвинению их в сотрудничестве с китайцами. Теперь выяснилось, что несколько бывших работников корпорации «Samsung» также были арестованы по делу о техническом шпионаже в пользу Китая.

Сообщается, что данные сотрудники являлись довольно серьёзными штатными единицами дочерней компании «Samsung» и в сговоре с субподрядчиками передали китайской стороне критически важное оборудование для проведения процессов очистки кремниевых пластин, за что получили нелегальное вознаграждение в размере 65 млн долларов.

Южнокорейские эксперты призывают власти очень жестоко наказать попавшихся сотрудников «Samsung», чтобы показать всем остальным пример того, что будет с теми, кто согласится сотрудничать с Китаем. Особенно в сфере промышленного шпионажа.

Кроме того, считается, что необходимо создать специальные государственные органы, которые будут отслеживать деятельность уже уволившихся сотрудников в течение определенного времени, чтобы преградить им путь в компании-конкуренты.

Пока же Южная Корея отличается самыми мягкими наказаниями за торговлю информацией. Всего 15 человек из 115 в 2021 году были приговорены к реальным срокам заключения, остальные же отделались штрафами.

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