Сегодня стало известно о том, что на просторы интернета вышел оригинальный телеграм-бот, в основе которого лежат сложные алгоритмы управления нейросетью. В результате работы в автоматическом режиме искусственный интеллект придумывает неограниченное количество «пацанских цитат» и снабжает их соответствующими картинками волков (правда, сами картинки – это тоже генерация из нескольких изображений животных).
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Новинка называется «Мудрый клык» и, по словам разработчиков, в основу данного бота поместили сразу два искусственных интеллекта - один по работе с изображением, а другой по генерации текстов. Причём оба - от крупных и известных компаний.
Итоговый мем предоставляется в виде картинки волка и поверх неё наложенная цитата. Сейчас поиграться с тем, чтобы в короткие сроки преодолеть свою тягу к «пацанской мудрости» и поделиться с друзьями несколькими хорошими жизненными цитатами, можно бесплатно.
Однако, авторы шедевра сообщают о том, что совсем в скором времени свою идею собираются монетизировать, ведь действительно необходимо иногда отвлечься и от души улыбнуться.
"Пацанские слова" от Мудрого Клыка (клик)