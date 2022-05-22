Компания Snapchat представила широкой публике свои фирменные селфи-дроны, которые выглядят довольно необычно.

Подобный карманный девайс способен взаимодействовать с фирменным приложением социальной сети и он вообще не имеет пульта управления полетом, а передвигается по заранее выбранной траектории, которую пользователь может менять с помощью специальной кнопки.

Продажи данных устройств уже стартовали в Европе и Америке. Данный дрон получил название «Пикси» и предназначен исключительно для любительских селфи-фотографий.

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При весе всего в 100 грамм гаджет оснащен сменным АКБ, полного заряда которого хватит примерно на 7 полетов по 15 минут каждый. Также предусмотрена возможность быстрой смены батареи для продолжения полётов, при этом каждая дополнительная батарея обойдётся пользователям порядка 20 долларов, а зарядное устройство для двух аккумуляторов стоит уже 50 долларов.

Дрон «Пикси» оснащен 12-мегапиксельной фотокамерой, а для локального хранения фотоматериалов внутри дрона установлен модуль памяти на 16 Гб. При этом устройство отлично синхронизируется с приложением и поддерживает возможность редактирования снимков «на лету».

Для того, чтобы взлететь, устройству требуется лишь вытянутая рука и сразу после этого селфи-дрон начинает отслеживать движение пользователя и снимать его в разных позах. Для того, чтобы завершить сессию съёмки, достаточно вытянуть вверх ладонь и дрон сам на неё приземлится.

Счастливые обладатели данного устройства заявляют, что им вообще невозможно пользоваться в ветренную погоду. Сейчас идёт работа над следующим поколением данного устройства, а базовая модель дрона «Пикси» с одним аккумулятором и кабелем зарядки стоит порядка 250 долларов США.

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Также доступен в продаже расширенный комплект со специальным зарядным устройством, при этом известно, что первая пилотная партия экземпляров селфи-дрона была продана за считанные минуты и теперь всем, кто захочет купить для себя подобную модель, придется подождать от 3 и более месяцев!

Эксперты индустрии сообщают, что отсутствие контроля пользователя над движением селфи-дрона - это осознанное техническое решение, на которое пошла компания при разработке данного устройства. Считается, что подобные устройства вполне могут справляться со своими обязанностями вообще без участия пользователя, ведь для реализации полностью подчинённого любителям селфи алгоритма движения потребовалось бы существенное удорожание девайса.

Обращает на себя внимание то, что данное устройство в принципе довольно простое и, помимо фотографий, ему можно найти огромное количество применений, которые могли быть ограничены исключительно фантазией пользователей.

Не исключено, что в скором будущем появятся другие устройства, которые действительно смогут раскрыть функционал карманного дрона. Возможно, это будут дроны для доставки почты или мелких пакетов, а также лекарств и средств связи людям, которые оказались в труднодоступных местах.

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