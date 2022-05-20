Рогозин заявляет, что наши специалисты опережают весь остальной мир примерно на 7 лет в теме разработки перспективных ядерных ракетных двигателей

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Дмитрий Рогозин дал свою экспертную оценку тому, насколько Россия опережает весь остальной мир в теме разработки перспективных ядерных ракетных двигателей.

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Так, господин Рогозин утверждает, что преимущество отечественной космонавтики перед всеми другими конструкторами составляет более 7 лет и будет только увеличиваться, если работы по данной теме будут продолжены. Так называемый «ядерный буксир», который разрабатывается уже более 12 лет, постепенно перестает быть фантастической идеей, а сама конструкция обретает формы.

Примерно на 2030 год запланирован полёт на орбиту первого образца буксира под названием «Зевс» для оценки его лётных характеристик. Далее сообщается, что подобный космический корабль будет использоваться в качестве постоянно находящегося на орбите космического аппарата, который будет выполнять роль своего рода челнока.

Любые земные корабли смогут выходить лишь на орбиту, а затем «Зевс» будет брать их на буксир и доставлять к Луне или любой другой планете Солнечной системы.

Например, российские учёные сосчитали, что подобная транспортировка экипажа Землян к Юпитеру займёт всего 45 месяцев и запланирована на 2034 год.

Словом, наличие подобного «Звёздного буксира» открывает для России невиданные ранее возможности для покорения космоса.

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