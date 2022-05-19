Мощности бывших автозаводов Рено возможно загрузить только китайскими автомобилями

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

По информации издания «Ведомости», на мощностях бывшего завода «Renault» будет организована сборка китайских автомобилей, которые станут носить гордое название «Москвич».

реклама

Никаких иллюзий быть не должно – те заводские мощности, которые есть, требуется в срочном порядке загрузить, а сделать это можно сейчас только китайскими автомобилями и никакими другими.

Сообщается, что на первых этапах будет организовано локальное производство китайских автомобилей и двигателей внутреннего сгорания, а позже, возможно, добавится линейка по выпуску электромобилей. Считается, что основным брендом, который будет занимать бывшие мощность «Renault» станет китайский концерн JAC, который давно сотрудничает с Камазом.

Уже концу 2022 года на заводах «Рено Россия» планируется организовать производство китайских автомобилей, сначала крупноузловым способом, а затем со сваркой и окраской кузовов.

Пока что представители мэрии Москвы и Камаза от комментариев отказываются, а официальные лица Минпромторга заявляют, что в ближайшем будущем концепция развития и производства на заводе «Москвич» (который бывший Renault) будет представлена широкой публике.

Однако, по словам других собеседников издания «Ведомости», власти столицы ведут переговоры сразу с несколькими китайскими автоконцернами, которые с большим удовольствием займут опустевшие автомобильные ниши России, выторговав себе при этом значительные экономические привилегии.

анонсы и реклама 3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -40% на 12700F в Ситилинке