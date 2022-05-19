Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
Мощности бывших автозаводов Рено возможно загрузить только китайскими автомобилями
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
Цена RTX 3070 идет к 70 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
Еще одна RTX 3070 за почти 70тр
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует

По информации издания «Ведомости», на мощностях бывшего завода «Renault» будет организована сборка китайских автомобилей, которые станут носить гордое название «Москвич».

реклама

Никаких иллюзий быть не должно – те заводские мощности, которые есть, требуется в срочном порядке загрузить, а сделать это можно сейчас только китайскими автомобилями и никакими другими.

Сообщается, что на первых этапах будет организовано локальное производство китайских автомобилей и двигателей внутреннего сгорания, а позже, возможно, добавится линейка по выпуску электромобилей. Считается, что основным брендом, который будет занимать бывшие мощность «Renault» станет китайский концерн JAC,  который давно сотрудничает с Камазом.

Уже концу 2022 года на заводах «Рено Россия» планируется организовать производство китайских автомобилей, сначала крупноузловым способом, а затем со сваркой и окраской кузовов.

Пока что представители мэрии Москвы и Камаза от комментариев отказываются, а официальные лица Минпромторга заявляют, что в ближайшем будущем концепция развития и производства на заводе «Москвич» (который бывший Renault) будет представлена широкой публике.

Однако, по словам других собеседников издания «Ведомости», власти столицы ведут переговоры сразу с несколькими китайскими автоконцернами, которые с большим удовольствием займут опустевшие автомобильные ниши России, выторговав себе при этом значительные экономические привилегии.

анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-40% на 12700F в Ситилинке

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#renault #москвич #рено #ведомости
28
Показать комментарии (28)

Материалы по теме

За сколько Renault продала АвтоВАЗ правительству РФ, и при чём тут национализация – Известия
Собянин: на закрывшемся заводе Renault в Москве будут выпускать автомобили "Москвич"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин подешевеет до $8000, а Эфир обвалится до $420 – эксперты РБК рассказали о приходе криптозимы
12
Геймер из России купил на AliExpress поддельную видеокарту – реальная история от DG
16
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
121
В Сети появилась новая карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», СДЭК и других компаний и сервисов
4
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
145
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
104
Флагманы Intel и AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X на 14 000р ниже рекомендованной цены
12
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3070 Ti скинула 30% за 2 недели
31
В магазинах РФ прошло очередное снижение цен на видеокарты
7
Bohemia Interactive показала дорогу до Arma 4
2
Геймерские видеокарты в РФ становятся доступны обычным геймерам – Radeon RX 6600 со скидкой 20 000р
25
NVIDIA готовит к выходу видеокарту GeForce GTX 1630
12
NVIDIA выпустит супербюджетную видеокарту GeForce GTX 1630 с целью конкуренции с Radeon RX 6400
4
Защищённый Doogee S98 Pro получил скидку $100 – тепловизор, ночное видение и инопланетный дизайн
2
Боевым кораблям США запретили разгоняться выше 15 узлов из-за трещин в корпусах
5
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
10
Технология масштабирования AMD FSR 2.0 оказалась работоспособна на встроенной графике Intel
1
Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел поражение на местных выборах из-за своей позиции по Украине
52
«ВКонтакте» объявила о запуске «VK Мессенджер» — отдельного мобильного приложения для общения
13
Донатную валюту Fortnite теперь можно тратить на всех платформах без ограничений
+

Популярные статьи

10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
47
Как Google своими обновлениями выводит из строя смартфоны и планшеты и способы исправления
39
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
22
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
6

Сейчас обсуждают

Rey.B.
19:30
С корейскими движками, японской подвеской и немецкой электроникой? А Вы про санкции разве не слышали?
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
Мегавольт
19:29
5600г за 13р вкусно выглядит
10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
Alex23
19:29
вас пока что перемалывают уже 50к жмуров, из Мариуполя уже 2к вывезли азовцев в днр, 30% территории отжали, вся украина в руинах, инфраструктура уничтожена, экономика уничтожена, и Россия проиграла🤣?...
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
felsher 03
19:28
Зеленкину слава Спилберга покоя не дает? Кино да кино, фантаст. Не увидел ни одного танка, ты тупой совсем?)) Чушка, когда будешь в следующий раз Z/V/O и прочую российскую символику на своих подбитых...
Совет директоров Twitter решил не искать других покупателей после начального предложения Илона Маска
__Вежливый_NLAW
19:28
Очень нужен. Аж поляки новый иск к газпрому организовали. Но проценты почему то требуют в $, так и говрят "не надо рубли платите 1,5 ярда баксами"
Российские компании придут на замену американским брендам – узнаваемый вкус по сниженной цене
Дмитрий Сайфутдинов
19:28
а с торрентов ты в коопе как будешь играть?
В Epic Games Store стартовала мегараспродажа с купонами и большими скидками — акция продлится почти месяц
Rey.B.
19:28
Бред. - Производство автомобиля, это производство его узлов. Это то, что нужно и можно наладить в России. Так как китайцы в этом не особо помогут. А сборка, это сборка. Её в любых гаражах мужики смогу...
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
djon3volta
19:28
Силуэт то есть, вот же готовый экземпляры автомобилей. Но выпускать запрещено, потому что иномарки меньше будут выпускать, так же запретили Прохорову Ё мобиль выпускать, потому что он красивей всей пр...
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
Alex23
19:26
а почему они тогда так рвутся занять российский рынок?
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
__Вежливый_NLAW
19:26
На твоем месте я б не был так уверен. Когда оборудование начнет ломаться а новое сделать не из чего, то газировку ты будешь делать дома из лимонки и уксуса. Хотя уксус тоже из магазинов может исчезнут...
Российские компании придут на замену американским брендам – узнаваемый вкус по сниженной цене
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем