По информации издания «Ведомости», на мощностях бывшего завода «Renault» будет организована сборка китайских автомобилей, которые станут носить гордое название «Москвич».
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Никаких иллюзий быть не должно – те заводские мощности, которые есть, требуется в срочном порядке загрузить, а сделать это можно сейчас только китайскими автомобилями и никакими другими.
Сообщается, что на первых этапах будет организовано локальное производство китайских автомобилей и двигателей внутреннего сгорания, а позже, возможно, добавится линейка по выпуску электромобилей. Считается, что основным брендом, который будет занимать бывшие мощность «Renault» станет китайский концерн JAC, который давно сотрудничает с Камазом.
Уже концу 2022 года на заводах «Рено Россия» планируется организовать производство китайских автомобилей, сначала крупноузловым способом, а затем со сваркой и окраской кузовов.
Пока что представители мэрии Москвы и Камаза от комментариев отказываются, а официальные лица Минпромторга заявляют, что в ближайшем будущем концепция развития и производства на заводе «Москвич» (который бывший Renault) будет представлена широкой публике.
Однако, по словам других собеседников издания «Ведомости», власти столицы ведут переговоры сразу с несколькими китайскими автоконцернами, которые с большим удовольствием займут опустевшие автомобильные ниши России, выторговав себе при этом значительные экономические привилегии.