Все, чего удалось достичь - наладить торговые отношения с новыми китайскими партнерами, но не организовать независимые производства внутри страны

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Сегодня сенатор Клишас выступил с заявлением о том, что, по сути, программа импортозамещения в срочном порядке полностью провалена.

реклама

Сенатор заявил, что кроме радостных отчётов от чиновников отраслевых ведомств в стране фактически ничего нет, и это видно не только по многим технологическим сферам, но и по товарам народного потребления (точнее отсутствию отечественных аналогов).

Сенатор добавил, что многие руководители поставили своей целью не наладить действительное импортозамещение и добиться экономической независимости, а попросту пересадить те участки экономики и промышленности, за которые они отвечают, на «новую китайскую иглу технологий».

Да, чиновники в срочном порядке сменили инвесторов, логистику и торговых партнёров, но от этого больше товаров внутри страны необходимых многим производиться не стало.

Конечно, все прекрасно понимают, что действительно эффективная программа импортозамещения возможна только и исключительно с участием государства и с беспрецедентным бюджетным финансированием.

В ближайшем будущем необходимо пересмотреть актуальность крупных бюджетных проектов и в значительной степени сместить акцент финансирования на более актуальные проблемы, соответствующие интересам нынешнего момента.

По некоторым сведениям, в качестве неэффективных проектов, которые требуют много государственных инвестиций, но в итоге мало помогут большому количеству людей, называют, например, проекты отечественных электромобилей.

То, на чём действительно нужно сейчас сосредоточиться, это, безусловно, достижение независимости в сфере полупроводниковой электроники, а также налаживание производства всякого рода компьютерных товаров и бытовой техники, которые непосредственно востребованы большей частью населения.

анонсы и реклама 3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -40% на 12700F в Ситилинке