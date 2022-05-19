Сегодня сенатор Клишас выступил с заявлением о том, что, по сути, программа импортозамещения в срочном порядке полностью провалена.
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Сенатор заявил, что кроме радостных отчётов от чиновников отраслевых ведомств в стране фактически ничего нет, и это видно не только по многим технологическим сферам, но и по товарам народного потребления (точнее отсутствию отечественных аналогов).
Сенатор добавил, что многие руководители поставили своей целью не наладить действительное импортозамещение и добиться экономической независимости, а попросту пересадить те участки экономики и промышленности, за которые они отвечают, на «новую китайскую иглу технологий».
Да, чиновники в срочном порядке сменили инвесторов, логистику и торговых партнёров, но от этого больше товаров внутри страны необходимых многим производиться не стало.
Конечно, все прекрасно понимают, что действительно эффективная программа импортозамещения возможна только и исключительно с участием государства и с беспрецедентным бюджетным финансированием.
В ближайшем будущем необходимо пересмотреть актуальность крупных бюджетных проектов и в значительной степени сместить акцент финансирования на более актуальные проблемы, соответствующие интересам нынешнего момента.
По некоторым сведениям, в качестве неэффективных проектов, которые требуют много государственных инвестиций, но в итоге мало помогут большому количеству людей, называют, например, проекты отечественных электромобилей.
То, на чём действительно нужно сейчас сосредоточиться, это, безусловно, достижение независимости в сфере полупроводниковой электроники, а также налаживание производства всякого рода компьютерных товаров и бытовой техники, которые непосредственно востребованы большей частью населения.