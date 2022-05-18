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К концу лета 2022 года большинство кинотеатров РФ закроется
Такие прогнозы делают владельцы киносетей, которые просили о субсидиях сразу на 6,5 млрд рублей, но Правительство им отказало
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По информации осведомлённых источников, объединение российских кинотеатров обратилось к Правительству России с просьбой предоставить им субсидии в размере немалых 6,5 млрд рублей.

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Тем самым владельцы кинозалов хотели существенно улучшить своё финансовое состояние на фоне санкций против России и отсутствия популярного ранее зарубежного прокатного контента.

Справедливости ради стоит отметить, что кинотеатры и так значительно пострадали за два года пандемии. Их сборы значительно упали с учётом санитарных требований по размещению зрителей и по соблюдению антикоронавирусных профилактических мер.

Правительство отказалось субсидировать эту отрасль досуга граждан.

Теперь же, по словам Романа Исаева, представителя корпорации Сomscore, в ближайшее время, то есть уже с двадцатых чисел мая, начнётся стремительное падение выручки оставшихся на плаву кинотеатров, и к концу лета произойдет массовое закрытие большинства кино-сетей страны.

Любителям похрустеть попкорном лучше прикупить себе новый удобный диван и рассчитывать на тот контент, который будет доступен в интернете.

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