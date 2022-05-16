Так глава космической отрасли отреагировал на передачу собственности компании Renault городу Москве. Рогозин готов взять "на контроль" профильные технологические производства по такому-же сценарию

Главный по российскому космосу, господин Рогозин заявил, что корпорация «Роскосмос» может при необходимости взять ответственность за все профильные иностранные предприятия, чьи заморские владельцы решили покинуть Россию.

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Об этом чиновник сообщил в своём телеграм-канале. По его словам, все предприятия, близкие «Роскосмосу» по технологической направленности российская космическая корпорация с удовольствием возьмёт «под крыло» по примеру того, как это произошло с компанией Renault.

Рогозин добавил, что, если местные губернаторы будут дальновидны и последуют примеру из Москвы, они обязаны принимать очень решительные меры в отношении той собственности, которую оставили бежавшие из России компании.

«Роскосмос» готова взять под своё непосредственное управление любые предприятия и производства, близкие по культуре производства и организовать на их мощностях немедленный выпуск высококачественной российской продукции для обеспечения граждан, сообщает Дмитрий Рогозин.

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