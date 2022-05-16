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Рогозин заявил, что "Роскосмос" готов взять под контроль предприятия, принадлежащие иностранцам
Так глава космической отрасли отреагировал на передачу собственности компании Renault городу Москве. Рогозин готов взять "на контроль" профильные технологические производства по такому-же сценарию
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Главный по российскому космосу, господин Рогозин заявил, что корпорация «Роскосмос» может при необходимости взять ответственность за все профильные иностранные предприятия, чьи заморские владельцы решили покинуть Россию.

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Об этом чиновник сообщил в своём телеграм-канале. По его словам, все предприятия, близкие «Роскосмосу» по технологической направленности российская космическая корпорация с удовольствием возьмёт «под крыло» по примеру того, как это произошло с компанией Renault.

Рогозин добавил, что, если местные губернаторы будут дальновидны и последуют примеру из Москвы, они обязаны принимать очень решительные меры в отношении той собственности, которую оставили бежавшие из России компании.

«Роскосмос» готова взять под своё непосредственное управление любые предприятия и производства, близкие по культуре производства и организовать на их мощностях немедленный выпуск высококачественной российской продукции для обеспечения граждан, сообщает Дмитрий Рогозин.

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