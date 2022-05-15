Недавно стало известно о том, что суровые дагестанские майнеры в нарушении закона разместили свою ферму из более чем 100 Асиков прямо на мощностях водонасосной станции в Махачкале.
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Всем известно, что подобный объект относится к объектам социально значимым, поэтому отключение электричества на таких предприятиях не допускается ни в коем случае.
О том, как правоохранители догадались, что на насосной станции стоит такая мощная ферма, остаётся только гадать, но, возможно, какой-то особо внимательный сотрудник заметил, что среднее энергопотребление объекта увеличилось почти на 300 кВт. Именно столько электричества потребляет оборудование майнеров.
Сообщается также, что подобное предприятие действовало на территории станции более чем год, по оценкам правоохранителей, размер ущерба, который был причинён энергоснабжающей организации Дагестана превышает 30 млн руб! Так как за всё время существования ферма потребила более 5 млн Киловатт-часов электроэнергии.