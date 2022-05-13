Именно о таком сроке службы смело говорят представители Пентагона и компании Boeing

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Американские власти продолжают наращивать военный потенциал. Например, в сети появилась информация о том, что на базе известного в мире самолета-бомбардировщика B-52 будет построен модернизированный борт последнего поколения модификации «Stratofortress», с расчетным сроком службы в 100 и более лет!

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Звучит такое заявление о «вековой эксплуатации» немного странно, но факты говорят сами за себя – бомбардировщики B-52 различных модификаций уже 70 лет являются неотъемлемой частью ВВС Америки. Так что срок работы в 100 с лишним лет вполне достижим.

После глубочайшей модернизации, самолет получит новейшую цифровую систему коммуникации типа CONECT, позволяющую работать с системами искусственного интеллекта и собирать максимум оперативной информации от всех военных служб.

Конечно же, доработке подвергнуться и двигатели борта, а также все иные механические и электронные системы, которые могут быть улучшены в рамках современных технологий.

Примечательно, что в конце марта военные США провели тайные пуски своих перспективных образцов гиперзвукового оружия, а «тележкой» для испытания выступали как раз самолеты проекта B-52.

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