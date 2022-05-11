Это будет аппаратно-программный комплекс помощи военным врачам с обширной базой знаний, интегрированной с искусственным интеллектом

Американское агентство DARPA, известное своими оборонными подрядами, поручило одному из ведущих разработчиков, с которым сотрудничает агентство, придумать и представить конструкцию очков дополненной реальности с поддержкой искусственного интеллекта под рабочим названием «MagicAI».

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Данные очки будут профилированные для военных врачей, которые смогут с их помощь эффективно помогать раненым на поле боя. По данным американцев, их военные врачи являются хорошими специалистами, но общего профиля. Они не имеют достаточной подготовки для оказания специализированных видов медпомощи при различных ранениях.

Система дополненной реальности в новых очках научит их тому, как выполнять более 50 различных медицинских операций и процедур в полевых условиях. Очки дополненной реальности «MagicAI» - это обыкновенные VR-очки, которые оснащены комплектом сенсоров, интегрированных с системой искусственного интеллекта, который помогает врачу контролировать происходящее вокруг него на поле боя.

ИИ «врачебных очков» даёт советы военному врачу относительно того, как ему действовать дальше. Подрядчики пояснили, что поставка в армию подобного устройства станет возможна только после того, как очки дополненной реальности будут отправлены на углубленный курс машинного обучения. В ходе такого тренинга предполагается привить новым очкам навыки медицинской помощи на основе специализированной базы данных военных врачей, собранной во время большинства конфликтов. Эта база состоит из двух с половиной тысяч видеороликов и около 50 млн изображений.

Считается, что, как только данная модель пойдёт в войска, она станет своеобразным «суфлером» для военных медиков, которые будут получать голосовые подсказки и в любой момент времени могут обратиться к видео методике для проведения даже сложнейших операций.

Устройство будет не только помогать врачам ориентироваться на поле боя, но и предлагать им различные схемы лечения пациентов, с указанием конкретного времени процедур и необходимых доз медикаментов.

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