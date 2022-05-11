Именно такая сумма была получена в качестве оплаты поставок энергоресурсов с начала 2022 года. Правительство сообщает, что эти средства будут направлены на поддержание стабильной ситуации в экономике и на реализацию социальных программ поддержки населения в условия экономических санкций.
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Также объявлено, что ранее средства Фонда направлялись на выплаты пособий детям, на борьбу с эпидемией ковид-вируса (обеспечение бесплатными лекарствами), на переквалификацию потерявших работу граждан и многие другие важные с социальной точки зрения проекты.
Да, с начала года доходы РФ от продажи газа и нефти выросли существенно, европейское эмбарго не работает, да и не будет работать. Предприимчивые торговцы давно нашли способы выдавать российскую нефть за «латвийскую смесь» (в бочке русской нефти ложка западной нефти), которая вообще формально никаким санкциям не подвержена.
Цены на газ в Европе растут драматически, а прекращение прокачки газа через пункт «Сохрановка» сократит общий объем подачи газа в Европу еще на 18%.
Эксперты уверяют, что мир стоит на пороге новой волны подорожания энергоресурсов и последующего за ней подорожания вообще всего.