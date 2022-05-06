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Продажи электросамокатов в России за первые месяцы 2022 года бьют рекорды
На ажиотажный спрос уже отреагировали владельцы "самокатных прокатов", которые резко подняли цены на свои услуги
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По данным компании «Эльдорадо – Mвидео», за первые 4 месяца текущего года розничные продажи электросамокатов в России выросли почти в два с половиной раза (если сравнивать с предыдущими периодами).

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При этом, из всего проданного электротранспорта на долю электросамокатов пришлось почти 90% спроса. Около 10% розничных продаж составляют электровелосипеды.

Ведущие ритейлеры страны, такие как Озон и Ситилинк, также сообщают о том, что по их информации, продажи электросамокатов взлетели более чем на 90%.

Представители магазинов утверждают, что покупатели решили заранее подготовиться к предстоящему тёплому сезону и спрос на подобную транспортную технику равномерно распределился по месяцам. Плюс, конечно же, свою роль сыграла и нестабильность рынков начала весны 2022 года.

Специалисты маркетплейсов считают, что на такой уровень спроса повлияли не только популярность электросамокатов у россиян, но и появление моделей, которые можно легко разделить на функциональные категории. Есть электросамокаты для прогулок, есть для небольших передвижений по городу, есть модели с увеличенной батареей, а также для активного отдыха.

Словом, любая категория граждан, даже дети, смогут найти в рознице модели по своему вкусу. Конечно же, это гораздо дешевле, чем поездки на такси по «каменным джунглям больших городов».

Вместе с тем, многие владельцы прокатных контор электросамокатов заявили, что уже в скором времени собираются увеличить стоимость поездок на арендуемых самокатах до актуальных рынку значений (читаем - стоимость аренды самокатов сильно увеличится). Подорожания не избежать, даже несмотря на то, что доходы населения падают.

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#электросамокаты
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