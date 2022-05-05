В скором времени появится площадка, которая станет конкурировать с RuTube и сервисом "Видео" Вконтанкте

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Неожиданная новость. Компания Wildberries заявила о том, что в самом скором времени планирует создать видеохостинг в России под собственным брендом.

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Сразу несколько проверенных источников сообщили, что крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries практически на финальной стадии запуска собственного видеохостинга, основной интерес для Wildberries представляет пользовательский трафик.

Для борьбы за него на новом ресурсе будет представлен контент не только профессионалов, но и любителей и это будет реальная коммерческая альтернатива Rutube.

Директора Wildberries не могли не заметить, что, после блокировки многих западных ресурсов, тот же RuTube, который до этого развивался ни шатко ни валко, увеличил свою аудиторию до 25 млн пользователей.

Сервис видео ВКонтакте показал аудиторию в 40 млн пользователей, а ежегодно видео в сети Вконтакте смотрят почти 2 млрд уникальных пользователей, тогда как авторы площадки генерируют контента на 250 млн роликов в год.

Резоны Wildberries предельно ясны - маркетплейс всегда испытывает искушение сделать собственную площадку, на которой можно не только продвигать продукцию своего магазина, но и создавать великое множество проектов, которые будут одновременно и рекламой и заработком.

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