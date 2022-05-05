Британские санкции запретили компании ARM продавать лицензии на российские чипы всех техпроцессов, современнее 16нм

Еще 4 мая власти Великобритании обновили свой «санкционный» пакет.

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Теперь, согласно действующему документу, под санкциями оказались русские производители чип-процессоров «Байкал» и «Эльбрус». Этим двум компаниям отказано в доступе к архитектуре типа ARM, сильнее всего это коснется, конечно же, чипов производства «Байкал», ведь для этого производителя наложенные санкции будут действительно существенно ограничивать его развитие.

Утверждается, что новое «санкционное» указание содержит конкретные действия британских компаний по взаимоотношениям с компаниями из России. Так, все ранее выданные лицензии на архитектуру ARM продолжают действовать, однако новые получить уже не получится.

Газета «Коммерсант» сообщает, что у компании «Байкал Электроникс» существует своя независимая производственная лицензия на почти все чипы линейки вплоть до 16 нанометрового техпроцесса, в то время как продвинутые чипы Байкал моделей M2-S2-L, которые только находятся на этапе разработки, сейчас официально вооружены только лицензиями проектировочными, но не производственными.

Это означает, что новые чипы компания выпускать не сможет, за это, при всём желании, не возьмется ни один серьёзный мировой производитель, такой как TSMC (хотя компания и так уже отказалась выпускать электронику по заказам из РФ).

Из этой ситуации, по сути, есть 2 выхода: либо определить «дружественного» производителя, который осознанно пойдёт на нарушение патента от ARM, либо вести разработку с нуля на других открытых архитектурах.

К чести Байкала стоит отметить, что у компании уже есть чипы на открытых архитектурах, но создание подобной микросхемы с нуля потребует не менее 3, а то и 4 лет кропотливой работы и объёма инвестиций более 1 миллиарда рублей.

Возможно, что в рамках нацпроекта импортозамещения электроники, стоимостью почти 3.5 триллиона рублей, который рассчитан до 2030 года, всё же будет налажено собственное производство большинства популярных мировых микросхем на территории России.

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