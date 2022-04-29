Опубликованный финансовый отчет компании тиражируют зарубежные СМИ

Прошло всего два месяца с того момента, как компания McDonald's объявила о том, что прекращает свой бизнес в России по этическим соображениям, а на Украине по соображениям невозможности продолжать работу.

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Теперь журналисты корпорации CNBC цитируют отчёт компании. В McDonald's заявили, что общие финансовые потери от такого решения превысили 130 млн долларов, при этом почти 30 млн долларов были выплачены за аренду помещений и потрачены на зарплаты сотрудникам, а также были произведены выплаты за услуги поставщиков. Все это делалось в целях сохранения «коллектива без работы» в России.

Внушительные 100 млн долларов списаны на все складские запасы продуктов компании в России, которые почти со стопроцентной вероятностью испортятся и протухнут из-за «временного» закрытия всех ресторанов сети.

Ранее представители Макдональдса заявляли, что, по их оценкам, приостановка работы сети фастфуда в России обойдётся компании порядка 50 млн долларов в месяц и в общем-то они не ошиблись.

При этом стоит отметить, что появились серьёзные конкуренты в России, которые получили одобрение Правительства Москвы на запуск своей собственной русской сети быстрого питания.

На эти цели даже выделен грант, в скором времени в Москве появится около 20 ресторанов быстрого питания и обслуживания населения вкусными российскими «булками с котлеткой», которые не зависят ни от каких санкций.

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