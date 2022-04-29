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Потери McDonald's в России уже превысили $130 млн долларов
Опубликованный финансовый отчет компании тиражируют зарубежные СМИ
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Прошло всего два месяца с того момента, как компания McDonald's объявила о том, что прекращает свой бизнес в России по этическим соображениям, а на Украине по соображениям невозможности продолжать работу.

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Теперь журналисты корпорации CNBC цитируют отчёт компании. В McDonald's заявили, что общие финансовые потери от такого решения превысили 130 млн долларов, при этом почти 30 млн долларов были выплачены за аренду помещений и потрачены на зарплаты сотрудникам, а также были произведены выплаты за услуги поставщиков. Все это делалось в целях сохранения «коллектива без работы» в России.

Внушительные 100 млн долларов списаны на все складские запасы продуктов компании в России, которые почти со стопроцентной вероятностью испортятся и протухнут из-за «временного» закрытия всех ресторанов сети.

Ранее представители Макдональдса заявляли, что, по их оценкам, приостановка работы сети фастфуда в России обойдётся компании порядка 50 млн долларов в месяц и в общем-то они не ошиблись.

При этом стоит отметить, что появились серьёзные конкуренты в России, которые получили одобрение Правительства Москвы на запуск своей собственной русской сети быстрого питания.

На эти цели даже выделен грант, в скором времени в Москве появится около 20 ресторанов быстрого питания и обслуживания населения вкусными российскими «булками с котлеткой», которые не зависят ни от каких санкций.

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#санкции #санкции против россии #mcdonald&#x27;s
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Alex23
15:48
Так в европе против твитера Элоны Маска, ютуб банит каналы Соловьева, Россия 24 и тп, чего они все? а как же свобода слова? куда катится сга и гейропа?
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Ам Шегар
15:48
Об этом даже были передачи на телевизионных каналах. Но правительство в курсе, не волнуйтесь. Всё чётко мониторится и отслеживается. Каждое утро каждого министра начинается с проверки данных. Проверил...
Потери McDonald's в России уже превысили $130 млн долларов
DiLouk
15:47
Ну вода-водой. Подписали они петицию, что поменяется? Я так понимаю должен быть создан орган, который будет контролировать достаточно ли у вас свободный интернет и нет ли в нем российской дезинформаци...
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Smale
15:47
Ты включи ВПН. Можно свободно с Трампом общается. И, с Иванкой. С Путином нет.
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Saint-14
15:47
Чаушеску тоже поддерживали много, около 90%, но не помогло, расстреляли У Гитлера тоже был высокий процент поддержки, но не помогло, застрелился в бункере
Россияне требуют запретить деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. на территории РФ
Smale
15:46
Аналогов нет. Российская Федерация не подписала декларацию. Такой же ход в неподписании сделали страны с очень "свободным" интернетом КНДР и Китай. Куда идет страна?
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
saf-saf
15:46
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
Alex23
15:45
Путина поддерживает 80% россиян как и спецоперацию
Россияне требуют запретить деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. на территории РФ
ChAS
15:45
А какой толк в свободном интернете на западе если там в соцсетях и видеохостингах цензура?! Ещё что-то про Китай говорят...
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Alex23
15:43
Русские "боевые дельфины" надежно прикрывают Севастополь, заявил американский журналист
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