Главный чиновник Болгарии считает, что остановка поставок газа в страну – проблема Евросоюза, а не болгарского народа. При этом он заявил, что болгары не будут поддаваться давлению и не позволят выкручивать себе руки, а то, что происходит с газом – нарушения контрактов (внезапно).
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С сегодняшнего дня газ из РФ больше не поставляется ни в Польшу, ни в Болгарию. Эти страны заявляют, что спокойно продержатся на запасах газа до зимы, а тогда уже начнет поступать газ по новому трубопроводу из Норвегии.
Примечательно, что сразу после прекращения поставок, запрос на мощности обратного транзита газа из Германии в Польшу был увеличен в 5-7 раз, а биржевые цены уверенно штурмуют новые высоты.
«Газпром» отдельно предупредил всех, кто «сидит на одной трубе», что незаконный отбор газа мгновенно приведет к уменьшению объема поставок на соответствующую величину. Страны, отказывающиеся оплачивать газ в рублях, будут отключаться и далее.
Прозорливая Австрия уже поспешила заявить, что полностью согласна с новой схемой расчётов за энергоресурсы и уже выполнила все необходимые требования РФ по оплате в рублях.
Похоже, что время громких европейских заявлений прошло, от слов «газовая ситуация» перешла в сугубо прагматичную плоскость – нет рублевых платежей-нет газа из РФ.