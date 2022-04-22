Не успел новейший процессор появиться на полках розницы, как всего за 1 день вся партия была куплена, то есть сейчас даже в США такой процессор купить – большая проблема.
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Продавался сабж за 450 долларов, что, учитывая его специфику, не самая демократичная цена. Конечно, свою роль сыграло и то, что пилотная товарная партия была ограничена по количеству процессоров.
На европейском рынке этот процессор продают уже по 500 евро, в наличии в магазинах он пока что есть, но любители «заработать на воздухе» банально им спекулируют.
В чем уникальность «камня» от красной команды? Прежде всего, в дополнительной микросхеме, обслуживающей 3D V-«кэш» на 64 МБ. По сути, это как-бы дополнительный «бустер кэша» третьего уровня.
Тесты нового процессора уже показали его феноменальные характеристики, в некоторых играх он почти на 25 (!) процентов опережает флагманский камень от синей команды, в остальных же выглядит весьма убедительно на уровне, что и вызвало ажиотажный интерес у заокеанской публики.