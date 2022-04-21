Например, можно будет «покупать» дополнительные устройства (по количеству), которые юзают одну и ту же «учетку». Сейчас бизнес-аккаунт можно развернуть на 10 разных платформах одновременно, а за дополнительную плату в будущем – неограниченное количество (для обыкновенных пользователей сейчас имеется возможность поддерживать до четырех устройств на аккаунт).
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Далее высказываются предположения, что стоит только создать прецедент – и тогда уже можно добавлять платную подписку на WhatsApp какими угодно «плюшками». Монетизация в полный рост, так сказать.
Отдельно оговаривается, что платные сервисы пока что не затронут обыкновенных абонентов, но это не значит, что в будущем функционал мессенджера не будет «гибко» монетизироваться за счет них.