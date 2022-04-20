Тихо и без всякой помпы в России появилась новая социальная сеть. Простой геолог из Нового Уренгоя создал российский аналог всем известной зарубежной сети для размещения фотографий и назвал своё детище просто «Фотограм».
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Основная «фишка», которая присуща новому приложению, заключается в том, что пользователи в обязательном порядке будут публиковать фотографии без возможности ретуширования, а за то, чтобы отличать «улучшенные» снимки от оригинальных, будет отвечать искусственный интеллект.
Так как современные соцсети перенасыщены снимками, подвергаемыми редактуре, это стало уже обязательным неписанным правилом, но повсеместно начинает возвращаться интерес ко всему настоящему и натуральному.
Это же касается и контента. Разработчики честно говорят, что цели создать аналог какой-либо из известных соцсетей не было, была цель создать пространство, где люди могут делиться друг с другом реальными снимками.
Создатели проекта уверяют, что потратили около года только на то, чтобы обучить искусственный интеллект отличать исправленные и обработанные снимки от настоящих, пока что сеть работает в тестовом режиме, но к ней уже может присоединиться любой желающий, а в качестве награды за загрузку реального фото существуют «ачивка реальности», которую можно получить на все изображения, которые соцсеть посчитала натуральными.
Примечательно, что над проектом работает команда всего из 10 человек и в свободное от основной деятельности время. Они надеются, что их идея найдет своё место в интернете и когда-нибудь выйдет мировой уровень.