Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
"Роскосмос" представил "исторически значимую" линейку одежды с космическими ценами
Неожиданный ход госкорпорации способен революционно изменить модный рынок России
анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

Корпорация «Роскосмос» 15 апреля неожиданно для всех объявила о том, что теперь совместно с брендом DNK Russia покупателям доступна коллекция модной одежды для жизни и спорта с «исторической космической значимостью».

реклама

По идее дизайнеров, новая одежда должна была совместить в себе, с одной стороны, экипировку космонавта, а с другой стороны - повседневную одежду.

Поэтому публике были представлены футболки, куртки со специальными космическими рисунками, а также спортивные костюмы.

Модная линейка пополнилась комбинезонами, которые от части повторяют многие элементы скафандра Гагарина, а также, в соответствии с нынешними модными тенденциями, применены специальные материалы.

Дизайнеры, которые отвечали за новую одежду, сёстры Анна и Ольга Ничковы, остались крайне довольны результатами своего партнерства с «Роскосмосом», и считают своё творение стильной и необходимой одеждой каждому россиянину.

Модный показ и презентация коллекции прошла в Музее Космонавтики с большой помпой.

Но больше всего срезонировали ценники на данную коллекцию. Например, детский спортивный костюм обойдётся любителям космонавтики в 11.000 рублей, спортивный костюм для женщин стоит всего 30.000 рублей.

Ну а Венец творения, куртка скафандр «Роскосмос» стоит всего-навсего 200.000 рублей. Любителям стильно и недорого одеваться стоит поспешить за эксклюзивом.

анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3070 в Регарде
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-12000р на i9 12900KF смотри цену
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
450 000р скидка на комп Alienware
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#роскосмос #мода #dnk russia #скафандр
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Рогозин заявил, что 2 млрд рублей за полет астронавта NASA к МКС пока что так и не выплачены
Проект "метановой" ракеты-носителя "Амур-СПГ" отложен на неопределённый срок
Рогозин предлагает дружественным странам ракеты проекта OneWeb по льготной цене
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на процессоры AMD в магазинах РФ упали ниже рекомендованных – Ryzen 5 5600X стоит 26 000р
36
Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 со скидкой 60%
16
Ассоциация банков России предлагает учредить уголовную ответственность за хранение криптовалюты вне бирж
17
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
55
Tom’s Hardware назвала самый быстрый процессор апреля 2022 года в играх и синтетических тестах
7
В крупных банках России кончилась наличная валюта: Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и Открытие ждут новых поступлений
82
С сегодняшнего дня россияне могут снимать наличную валюту в банках, но с ограничениями
73
Samsung испытывает серьезные проблемы с выходом годных чипов на 3-нм техпроцессе GAA
5
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
15
Утечка: обновлённая версия Grand Theft Auto V готовится к выходу на PC
6
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
16
МГТУ им. Н.Э.Баумана перешёл на российское ПО и создал комплекс программ на замену западным аналогам
17
В NASA разработали сверхпрочный сплав GRX-810, способный выдерживать экстремальные температуры
9
Детали патча 4.0 для Battlefield 2042: вернули голосовой чат и недостающий патрон в револьвер M44
1
Корейские ученые разработали беспроводную зарядку для кардиостимуляторов
+
Разогнанная на 25% RTX 3090 Ti окупается в майнинге за год
20
Мошенники украли у пользователя MetaMask криптовалюты на $650 000 с помощью фишинга
4
Лучший защищённый смартфон 2022 года: Blackview BV8800 – флагманские характеристики и народная цена
+
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
8
Виталик Бутерин поддержал желание Илона Маска купить Твиттер – «ядовитая пилюля» может не сработать
3

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
61
Noctua NH-P1 vs Scythe Orochi
22
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
13
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
34
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
7

Сейчас обсуждают

Дмитрий Высокос
15:39
И кому такая шляпа нужна?)))
"Роскосмос" представил "исторически значимую" линейку одежды с космическими ценами
dimkahon
15:39
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
dimkahon
15:37
Да ты и писать не умеешь. Yasno!
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
Marius
15:36
Какая страна таков и акедемик. ДБ.
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
NuJIevik
15:33
Обновлять bios смысла особого нет. Попробовать: -vccio voltage 1.25 -system agent voltage 1.3 -Увеличить тайминги
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
swr5
15:28
Да это не мой ученый. И по учености он намного ученей нас с вами, просто так он ляпать не будет.
Ученые считают, что в ледяных океанах спутника Юпитера может существовать жизнь
Николай Челбарах
15:28
Да вот и нет магия ,просто перезагрузка , запускаю меме тест и все сыпит с 1 минуты. обновлять Биос на последний есть смысл ? для asus 370?
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
BinguPlus
15:27
Elden Ring - не слэшер :) и боевка там такая же поносная, как в Скайриме, если не брать в учет тайминги
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
NuJIevik
15:27
Чего я не понимаю? Определений? Потому что больше в тексте ничего и нет
Ликбез: чем отличаются IPC и одноядерная производительность
Александр Шуфер
15:26
Самое классное при нажатие на среднею кнопку на винде вылезает XboxSocial со множеством фичь))
Sony выпустила программу для обновления контроллеров DualSense через ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем