Корпорация «Роскосмос» 15 апреля неожиданно для всех объявила о том, что теперь совместно с брендом DNK Russia покупателям доступна коллекция модной одежды для жизни и спорта с «исторической космической значимостью».
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По идее дизайнеров, новая одежда должна была совместить в себе, с одной стороны, экипировку космонавта, а с другой стороны - повседневную одежду.
Поэтому публике были представлены футболки, куртки со специальными космическими рисунками, а также спортивные костюмы.
Модная линейка пополнилась комбинезонами, которые от части повторяют многие элементы скафандра Гагарина, а также, в соответствии с нынешними модными тенденциями, применены специальные материалы.
Дизайнеры, которые отвечали за новую одежду, сёстры Анна и Ольга Ничковы, остались крайне довольны результатами своего партнерства с «Роскосмосом», и считают своё творение стильной и необходимой одеждой каждому россиянину.
Модный показ и презентация коллекции прошла в Музее Космонавтики с большой помпой.
Но больше всего срезонировали ценники на данную коллекцию. Например, детский спортивный костюм обойдётся любителям космонавтики в 11.000 рублей, спортивный костюм для женщин стоит всего 30.000 рублей.
Ну а Венец творения, куртка скафандр «Роскосмос» стоит всего-навсего 200.000 рублей. Любителям стильно и недорого одеваться стоит поспешить за эксклюзивом.