Неожиданный ход госкорпорации способен революционно изменить модный рынок России

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену

3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Корпорация «Роскосмос» 15 апреля неожиданно для всех объявила о том, что теперь совместно с брендом DNK Russia покупателям доступна коллекция модной одежды для жизни и спорта с «исторической космической значимостью».

реклама

По идее дизайнеров, новая одежда должна была совместить в себе, с одной стороны, экипировку космонавта, а с другой стороны - повседневную одежду.

Поэтому публике были представлены футболки, куртки со специальными космическими рисунками, а также спортивные костюмы.

Модная линейка пополнилась комбинезонами, которые от части повторяют многие элементы скафандра Гагарина, а также, в соответствии с нынешними модными тенденциями, применены специальные материалы.

Дизайнеры, которые отвечали за новую одежду, сёстры Анна и Ольга Ничковы, остались крайне довольны результатами своего партнерства с «Роскосмосом», и считают своё творение стильной и необходимой одеждой каждому россиянину.

Модный показ и презентация коллекции прошла в Музее Космонавтики с большой помпой.

Но больше всего срезонировали ценники на данную коллекцию. Например, детский спортивный костюм обойдётся любителям космонавтики в 11.000 рублей, спортивный костюм для женщин стоит всего 30.000 рублей.

Ну а Венец творения, куртка скафандр «Роскосмос» стоит всего-навсего 200.000 рублей. Любителям стильно и недорого одеваться стоит поспешить за эксклюзивом.

анонсы и реклама Рухнула цена RTX 3070 в Регарде RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р RTX 3060 Ti подешевела в два раза -12000р на i9 12900KF смотри цену RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке 450 000р скидка на комп Alienware -150000р на RTX 3080 в Ситилинке



