Совсем скоро забота об экологии временно отойдет на второй план - автопроизводителям разрешат выпускать и продавать машины любых экологических классов, даже "Евро-0"!

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Недавно стало известно о том, что совсем скоро будет принято постановление, согласно которому на территории Российской Федерации временно будет разрешено выпускать автомобили всех без исключения экологических классов. Даже самый небезопасный «ЕВРО-0»!

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Сейчас данный законопроект проходит заключительные исправление и доработки, ведь он, по сути, является противоположностью действующему техническому регламенту, принятому в странах Таможенного союза, в котором чётко сказано о том, что на территории Российской Федерации и других стран, входящих в Союз, могут выпускаться только машины начиная от класса «ЕВРО-5» и более экологичные.

Сообщается, что экологические ограничения будут сняты лишь на некоторое время. Цель, естественно, понятна: не дать автомобильным заводам растерять кадры и обрушить объёмы производимой продукции.

Считается, что данные требования вступят в силу на все автомобили, которые будут выпущены с 1 мая до конца 2022 года. Для примера, известный завод «КАМАЗ» уже начал выпускать грузовики экологического стандарта «ЕВРО-2», но пока формально не имеет права заниматься их реализацией. То же самое происходит и на других авто сборочных и производственных площадках в России. Вполне вероятно, что не только «КАМАЗ», но и «АвтоВАЗ» и другие производители уже начали выпуск автомобилей по старым чертежам низких экологических классов, и просто ждут одобрения документа, чтобы начать продажу машин.

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