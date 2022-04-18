Эта модель одновременно и спортивный аксессуар, и кроптовалютный маяк для продвинутых юзеров

Инженеры из Швеции выпустили специальные кроссовки, которые позволяют в режиме реального времени следить за стоимостью биткоина.

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Такой оригинальный товар придумала компания «Битсникерс» совместно со звездой НБА из Америки. Известно, что «крипто-кроссовки» соединяют в себе специальный гибкий встроенный дисплей, на котором может демонстрироваться не только цена криптовалюты, но и другая статистика о биткоинах в режиме реального времени, и небольшую микросхему для подключения к интернету.

На экране может демонстрироваться как цена так и высота блока биткоина, данные обновляются постоянно, а, помимо самих кед, внимание привлекает их упаковка. Известно, что такие кроссовки поставляются в специальном кейсе, который сам по себе способен майнить биткоины.

Конечно, вычислительная мощь такого устройства крайне низкая, но, тем не менее, добыть с помощью такого чемоданчика немного криптовалюты вполне реально. Пока неизвестно, будут ли подобные кроссовки пользоваться популярностью, но их авторы считают, что в скором времени у них даже не хватит производственных мощностей, настолько будут востребованы их кросы.

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