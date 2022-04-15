С помощью маркировки "Честный знак" удалось довольно точно сосчитать количество шин на складах по РФ и сделать прогноз на будущее

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

На фоне санкций против России многие производители зарубежных товаров объявили об уходе брендов с территории Российской Федерации.

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Не стали исключением и мировые шинные производители, которые довольно уверенно чувствовали себя на рынке, и неплохо зарабатывали.

Журналисты издания «Коммерсант» решили посчитать, на какой срок хватит в России запасов колес, если представить себе ситуацию, при которой с нынешнего момента и в будущем на территории страны не будет произведено ни одного колеса.

Итак, согласно официальной информации, сейчас на складах в России находится более 85 млн штук колёс разных размеров, что превышает объём годового потребления. В целом на складах хранится около 27 млн шин летнего сезона, почти 15 млн шин зимних шипованных, около 12 млн зимних нешипованных шин и примерно 10 млн всесезонных моделей. Ещё около 20 млн являются шинами для большегрузной техники типа автобусов, техники сельхоз-назначения и прочего транспорта.

Теперь рассмотрим прошлогоднюю статистику. Если основываться на постоянном уровне спроса, который, в целом, не менялся ни за 2021, ни за 2020 год, то очевидно, что имеющихся запасов хватит примерно на 2 года. И это с учётом того, что в Россию не будет поставлено, и на её территории не будет произведено ни одной легковой или грузовой шины за всё это время.

Да, многие производители покинули Россию, но, при этом, многие и остались. Продолжает работу завод Nokian Tyres, локализованный в России (и поставляющий покрышки по всему миру), а также завод итальянской Pirelli. Остаются отечественные заводы Кама, Кордиант и Нордтрек, все же остальные известные марки предпочли отказаться от торговли товарами для российских автолюбителей.

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