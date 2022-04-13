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Дрон "Сталкер" от Lockheed Martin находился в воздухе почти 40 часов
Да, это была специальная версия беспилотника, оптимизированная на максимальную автономность, но никто в мире пока что так и не смог приблизиться к рекордному времени автономного полета дрона "Сталкер"
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Дрон под названием «Stalker» от Lockheed Martin совершил 39 часовой автономный перелёт и это мировой рекорд для машин подобного класса.

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Подразделение авионики Lockheed Martin известно своими передовыми технологическими решениями, и вот в рамках очередного витка испытаний беспилотника «Stalker» была поставлена цель оптимизировать дрон на максимальную автономность. Речь идёт о машине в стандартном исполнении массой до 25 кг.

Дрон «Сталкер» находился в воздухе больше 39 часов, что является абсолютным рекордом в мире. Ни для кого не секрет, что время автономной работы летающих дронов является самой важной из характеристик. Причём это правило применимо к любому классу машин.

Модель «Сталкер» имеет довольно скромные размеры и на земле её можно упаковать в разобранном виде в два небольших чемодана. Для того, чтобы привести машину в рабочее состояние, потребуется сила всего одного оператора, он же может являться и сборщиком, а также тем, кто осуществляет запуск с земли данного дрона.

В качестве источника питания для дрона используются либо топливный блок на базе пропана, который может обеспечить в нормальных условиях до 8 часов полета с нагрузкой до 3 кг, либо аккумулятор с запасом хода 4 часа.

При этом дрон способен разгоняться до 100 км/ч и достигать высот в три с лишним километра. Для того чтобы установить рекорд по продолжительности полёта специальная версия дрона «Сталкер» была оптимизирована под максимальный запас лёта: использовался пропановый топливный элемент, а на фюзеляж был установлен дополнительный бак с газом пропаном, который и позволил совершить рекордный автономный перелёт.

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