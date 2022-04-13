Как сообщает РИА «Новости», московские адвокаты подали коллективный иск от имени российских пользователей платформы Netflix и выдвинули требования о выплате им компенсации в размере 60 миллионов рублей за неправомерное решение о прекращении бизнеса в России.
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Дело рассмотрит Хамовнический суд, а основанием является нарушение прав пользователей стримингового сервиса в одностороннем порядке.
Сторона защиты сообщает, что им с легкостью удалось определить группу истцов в количестве 20 человек (что является минимально возможным по закону РФ для подачи коллективного иска). Сейчас к адвокатскому бюро уже обратились около 100 пользователей Netflix из России с желанием стать частью еще более масштабного разбирательства с еще большей возможной суммой компенсации.
Пока что произойдет «разведка боем» в зале суда по иску 20-ки. Если исход дела окажется положительным, то, в перспективе, любой россиянин может подавать иски с требованием компенсаций к любому бренду, объявившему в одностороннем порядке об уходе из РФ и о прекращении обслуживания клиентов.