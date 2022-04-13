Компания OZON стремится локализовать как можно больше собственных производственных мощностей внутри РФ и сформировать у потребителей привычку покупать отечественное.

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-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

Компания Ozon заявила о том, что за 2022 год силами её специалистов будет налажено производство более чем 100.000 телевизоров под собственной торговой маркой.

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Сообщается, что производство уже организовано на заводе «Квант» в Воронежской области. Каждый из телевизоров получит функцию Smart-TV для наибольшего вовлечения аудитории в экосистему OZON и для формирования более лояльного отношения пользователей ко всем продуктам марки.

На самом деле телевизоры под маркой «Озон» это телевизоры под маркой «Хартенс», которые были выкуплены на эксклюзивных правах Озоном (прежде они были доступны только на маркетплейсе).

Сделку завершили ещё в октябре 2021 года и компания «Хартенс» полностью продала все свои активы. Сборка телевизоров не станет единственным локализованным производством, в скором времени Озон начнет производить и другие товары, а наличие собственной торговой марки поможет предложить людям большое количество более качественных товаров по конкурентоспособной цене.

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