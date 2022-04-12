Курьезная ситуация настолько вышла из-под контроля, что сам глава Роспатента вынужден был появиться в публичном пространстве и разъяснить все тонкости процесса

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На фоне массового исхода зарубежных брендов из России возникла курьезная ситуация, которая потребовала разъяснения на федеральном уровне.

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Так, согласно обновленному Гражданскому Кодексу, самозанятые граждане РФ вправе зарегистрировать свои собственные товарные знаки.

И что же произошло, как Вы думаете?

Да, правильно, несколько сотен самозанятых жителей России подали в Роспатент документы на регистрацию под своим именем мировых брендов Адидас, МастерКард, Рибок, Ауди, Эпл, Мерседес и больше сотни марок зарубежной косметики.

Вал заявок наблюдается такой интенсивности, что сам глава Роспатента выступил с разъяснениями. По его словам, законы страны в плане охраны ранее зарегистрированных товарных знаков не изменились и ушедшие с рынка бренды защищают от «клонов» по признакам схожести и тождественности новых товарных знаков.

Забавно, что за «охрану товарного знака» нужно регулярно платить. Стоит какому-нибудь «Кристиану Диору» замешкаться с продлением защиты и все – Кристиан Диор станет брендом пирожков из Коломны, например.

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