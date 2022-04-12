Глава "Роскосмоса" пытается бороться с острой нехваткой "полезной массы" российских ракет-носителей после разрыва контракта с компанией OneWeb

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

Последствия прекращения взаимодействия по проекту OneWEB стали более заметны.

реклама

Так, например, глава «Роскосмоса» господин Рогозин заявил, что готов рассмотреть возможность проведения льготных космических ракетных пусков на уже оплаченных британцами ракетах.

Конечно же, речь идёт о том, что это предложение актуально только для дружественных стран. К их числу Рогозин относит всех, кто ещё не ввёл против России санкции.

«Решили сделать свои собственные запуски своих собственных космических аппаратов? Добро пожаловать!» - заявляет Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», цена на вывод полезной нагрузки на орбиту крайне заманчива, хоть и придется рассчитываться рублями. Он заявляет, что в ближайшее время ожидает взрывного спроса в ответ на своё предложение от частных мировых космических компаний, разрабатывающих свои собственные аппараты.

Рогозин также отметил, что все ракеты, построенные для пусков спутников OneWEB, могут храниться на складах ещё долгое время, поэтому его предложение будет снова и снова актуально еще многие годы.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза