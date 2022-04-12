Последствия прекращения взаимодействия по проекту OneWEB стали более заметны.
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Так, например, глава «Роскосмоса» господин Рогозин заявил, что готов рассмотреть возможность проведения льготных космических ракетных пусков на уже оплаченных британцами ракетах.
Конечно же, речь идёт о том, что это предложение актуально только для дружественных стран. К их числу Рогозин относит всех, кто ещё не ввёл против России санкции.
«Решили сделать свои собственные запуски своих собственных космических аппаратов? Добро пожаловать!» - заявляет Рогозин.
По словам главы «Роскосмоса», цена на вывод полезной нагрузки на орбиту крайне заманчива, хоть и придется рассчитываться рублями. Он заявляет, что в ближайшее время ожидает взрывного спроса в ответ на своё предложение от частных мировых космических компаний, разрабатывающих свои собственные аппараты.
Рогозин также отметил, что все ракеты, построенные для пусков спутников OneWEB, могут храниться на складах ещё долгое время, поэтому его предложение будет снова и снова актуально еще многие годы.