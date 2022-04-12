Глава "Роскосмоса" считает, что сейчас нет надобности в разработке перспективных ракет, хотя еще недавно называл ракеты на метане будущим мировой космонавтики.

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Глава «Роскосмоса» господин Рогозин прокомментировал перспективы создания в России космической ракеты с топливом в виде смеси сжиженного метана и жидкого кислорода.

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По первоначальным планам, закладывалось создание ракеты-носителя под кодовым названием «Амур-СПГ» до 2026 года. Судя по комментариям господина Рогозина, этот проект отложили в долгий ящик.

По замыслам конструкторов, ракета «Амур-СПГ» должна представлять собой двухступенчатый носитель, у которого первая ступень может использоваться многократно. Топливом для такой ракеты (что следует из названия) является сжиженный природный метан.

По графикам разработки собирались до 2026 года построить даже отдельный стартовый стол для ракеты на метане на космодроме "Восточный", но, судя по всему, планы изменились.

Цитата господина Рогозина:

«Что касается ракеты «Амур-СПГ», то она появится тогда, когда мы выведем из эксплуатации другие наши ракеты. На настоящий момент в России есть весь набор ракет-носителей от тяжелого до легкого класса и, соответственно, задачи ускорять разработку принципиально новых ракет и применять в них новое топливо нет. Существует нехватка полезного груза, который нам по силам коммерчески выводить на орбиту.»

Также отмечает господин Рогозин, что в 2024 году должен быть закончен проект по разработке первого космического метанового двигателя под номенклатурой РД-0169, сразу после этого начнутся длительные государственные испытания этого вида двигателя, но понять, когда он окажется внутри предназначенной для него ракеты, невозможно.

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