Велосипедный транспорт является крайне популярным практически во всех странах Европы.
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Многие и многие инженеры регулярно задумываются над тем, как бы облегчить движение на двухколёсном друге так, чтобы меньше уставать и большее расстояние проезжать.
Каждый год учёные представляют всё новые и новые варианты двигателей для велосипедов, а представители компании «Swytch» пошли иным путем - они предлагают оборудовать велосипеды компактными электрическими двигателями, которые бы питались от внешней батарейки.
Данная компания имеет огромный по нынешним меркам опыт работы с велосипедными электродвигателями. Она обслужила уже более 50.000 клиентов, которые согласились модернизировать свои классические велосипеды.
Комплект модернизации для велосипеда представляет собой переднее колесо, которое оснащается специальным мотором мощностью 250 Вт, и измененный педальный узел, состоящий из датчиков и модифицированного коннектора, к которому подключается большая переносная батарейка.
В компании «Swytch» сообщают, что блок питания по размеру больше похож на смартфон, а по весу не дотягивает даже до 700 г, но заряда такого аккумулятора хватит примерно на 15 км движения. Заряжается такой аккумулятор всего за один час.
Да, характеристики откровенно скромные, но компания готова значительно их увеличить, если заказчик согласится на увеличение габаритов внешней батареи питания и её веса. Тогда можно говорить о пробеге до 30 км, но при этом вес источника питания составит уже более килограмма.
Стоимость самого простого комплекта для превращения велосипеда в электробайк составляет 1500 долларов США.