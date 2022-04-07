Вчера стало известно о том, что очередной санкционный пакет от администрации США, которая продолжает оказывать давление на российскую экономику, призван полностью заблокировать любую финансовую деятельность русских.
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Опубликованы новые санкции против Сбербанка и Альфа-Банка. Стоит отметить, что до этого момента Сбербанк каким-то образом избегал того, чтобы оказаться под серьёзным санкционным давлением, в отличии, например, от банка ВТБ. Сегодня же появилась информация о том, что, из-за принятия новых финансовых рестрикции на западе, приложения для интернет-банкинга от Сбербанка и Альфа-банка, вероятнее всего, исчезнут из официальных магазинов приложений Google и Apple.
Эксперты в области IT-технологий и рынка мобильной электроники считают, что магазины приложений не склонны к экспериментам и не откажутся от удаления указанных приложений банков из своих библиотек – слишком высок риск наказания.
Так что же будет если Сбер всё-таки удалят из магазинов приложений?
Да особенно ничего не изменится: владельцы техники Apple смогут пользоваться мобильным банком через веб-браузер, а владельцы Андроид, в случае запрета приложений на Google Play Маркете, смогут скачать официальное приложение прямо с сайта банка и установить его на своём устройстве локально.
Сами же представители Сбербанка утверждают, что времена, когда санкционная ситуация вносила сумятицу в привычный образ жизни, давно прошли.
К санкциям все адаптировались и всё новые и новые ограничения никаким образом не влияют на стабильность финансовой системы в стране и на удобство пользования сервисами Сбербанка.
Отдельно стоит упомянуть о том, что многие из экспертов по IT-безопасности советуют либо вообще пока что не скачивать приложения из зарубежных интернет-магазинов либо повременить с их обновлениями, потому что неизвестно точно будут ли эти приложения сегодня работать на клиентов, а завтра внезапно против них.