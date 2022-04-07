По планам корпорации "Ростех", данная новинка будет использоваться в качестве основной информационной инфраструктурной единицы в госучреждениях.

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Буквально вчера госкорпорация «Ростех» представила на выставке «Госзаказ» своё новое творение - роутер на основе чипа «Байкал» с защитой от хакерских атак.

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По планам корпорации, данная новинка будет использоваться в качестве основной информационной инфраструктурной единицы в госучреждениях.

Как и в случае с миниатюрным дисплеем, данное устройство было разработано также с помощью холдинга «Росэлектроника». Основываясь на пропускной способности нового роутера явно видно, что он интересен для организаций, в которых число сотрудников не превышает 60 человек. При этом в маршрутизатор уже интегрированы механизмы защиты от DDoS-атак, а также реализована гибкая система настройки, которая позволяет персонализировать устройства под нужды конкретного пользователя.

Сообщается также, что в основу роутера лёг процессор «Байкал BE-T1000».

Этот чип построен на двухъядерной архитектуре семейства MIPS32, а его рабочая частота составляет 1,2 ГГц. Чип снабжён целым рядом внешних интерфейсов - данная микросхема поддерживает USB 2.0, SATA 3.0, PCI-Express 3.0, а также оптические интерфейсы.

Еще к особенностям устройства можно отнести поддержку технологии Power Over Ethernet, именно эта функция позволяет переносить устройству энергию вместе с данными через витую пару.

Как сообщают официальные представители «Ростеха», представленный продукт можно назвать совершенно новым, прорывным устройством в российском телекоммуникационном пространстве.

Он позволит обеспечить полностью независимую и автономную структуру сети на аппаратном уровне.

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