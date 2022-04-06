Помимо очевидной пугающей красоты данного техногенного катаклизма отдельно стоит упомянуть о том, какой вред экологии уже более 50 лет приносит горящий газовый кратер.

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Власти Туркменистана заявили о том, что планируют раз и навсегда закрыть так называемые «Врата ада».

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Это газовое месторождение известно во всём мире, прежде всего, тем, что его до сих пор не удаётся потушить. Этот газовый кратер в Туркмении зажгли ещё в 1971 году, как результат того, что людям не удалось справиться с бесконтрольным выделением метана на поверхность планеты.

С тех пор никто во всём мире так и не смог (или не старался) потушить этот газовый кратер. Сейчас власти Туркменистана считают, что необходимо решить эту проблему раз и навсегда, а излишки газа, которые появляются на поверхности, использовать для коммерческой продажи и пополнения казны государства.

Помимо очевидной пугающей красоты данного техногенного катаклизма отдельно стоит упомянуть о том, какой вред экологии уже более 50 лет приносит горящий газовый кратер. Выбросы в атмосферу настолько вредны, что посчитать действительный урон экологии просто не представляется возможным.

Отдельные учёные утверждают, что им удалось выделить некоторые до сих пор неизвестные виды бактерий, которые питаются метаном и совершенно спокойно противостоят температуре открытого пламени внутри кратера вплоть до 400 градусов Цельсия.

Учёные считают, что подобных микроорганизмов будет достаточно, чтобы начать очередную, теперь уже действительно опустошающую планету, пандемию. Ведь ДНК этих микроорганизмов вообще неизвестны существующим людям.

Знакомые с ситуацией источники утверждают, что потушить пожар - задача сложная и с неизвестным финалом, ведь просто засыпать кратер огромным количеством песка или негорючего материала не получится. Рано или поздно огонь всё равно найдет лазейку на поверхность. Весь смысл именно в том, чтобы потушить горение, иначе никакой речи о том, чтобы использовать газ из кратера в виде товара на мировом рынке идти не может.

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