На данный момент на орбите находятся 25 космических спутниковых аппаратов первоначального варианта системы «Глонасс», 22 из них действующие, а три – в резерве по разным техническим причинам.

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Окончательное формирование космической орбитальной группировки спутников системы «Глонасс» потребует запуска еще не менее 20 аппаратов «Глонасс-К2», а первый из них будет готов к запуску уже в 2022 году.

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Таким образом, полностью независимая российская навигационная система «Глонасс», развернутая в полном масштабе, обеспечит точность позиционирования с погрешностью всего 25 см.

На данный момент на орбите находятся 25 космических спутниковых аппаратов первоначального варианта системы «Глонасс», 22 из них действующие, а три – в резерве по разным техническим причинам. Для покрытия всей поверхности планеты требуется 24 спутника, и вскоре на замену существующим спутникам придут новые, модернизированные.

Проект обновления навигации «Глонасс» крайне важен для российской космической отрасли, буквально за последние несколько недель планы по его модернизации были пересмотрены в сторону ускорения событий.

Для обычных пользователей это лишь благо – более точная система с тотальным покрытием поверхности планеты поможет осуществлять навигацию в масштабах страны и мира в целом легко и удобно.

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