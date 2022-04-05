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Серверы крупнейшего даркнет-ресурса "Гидра" арестованы в Германии
Согласно последней информации, всего насчитывается около 18 миллионов «гидро-пользователей» по всему миру, к их услугам более 20 тысяч продавцов запрещенных товаров, а в целом финансовый оборот ресурса только за 2020 год составил более 1,5 миллиардов долларов!
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Серверы известнейшего во всем мире русского даркнет-ресурса «Гидра» (Hydra Market) арестованы германской полицией.

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Также немецкими правоохранителями конфисковано около 25 миллионов евро в крипте, а против администраторов сообщества и рядовых операторов, личности которых удалось установить, возбуждены уголовные дела. Им инкриминируются - коммерческое предоставление возможности для отмывания денег и покупки наркотических средств посредством онлайн-площадки.

Физически серверная инфраструктура «Гидры» находится не только в Германии, но борцы с криминалом утверждают, что теперь работоспособность площадки под большим вопросом.

Согласно последней информации, всего насчитывается около 18 миллионов «гидро-пользователей» по всему миру, к их услугам более 20 тысяч продавцов запрещенных товаров, а в целом финансовый оборот ресурса только за 2020 год составил более 1,5 миллиардов долларов!

Оставшиеся на свободе админы «Гидры» утверждают, что трудности с доступом к ресурсу – временные, скоро все будет, как и прежде, анонимно, криминально и популярно.

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