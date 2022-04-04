Неожиданная новость пришла из Германии. Там полиция задержала местного жителя города Магдебург, который оказался злостным нарушителем санитарных норм и правил борьбы с COVID-19.
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Этот предприимчивый господин сделал себе примерно 90 прививок от коронавируса подряд, чтобы заработать на продаже сертификатов о вакцинации тем жителям Германии, которые являются противниками данной профилактической процедуры.
Примечательно, что главе преступной группировки из одного человека недавно исполнилось 60 лет и беспокоит властей не то, чем закончится возбужденное против него уголовное дело, а то, как его организм справится с таким количеством прививок подряд. Врачи выразили готовность взять уникума под постоянное наблюдение, даже во время его тюремного наказания (если такое последует), ведь данный курьез - интереснейший медицинский случай.
Мужчина посещал пункты вакцинации в округе своего дома более 3 месяцев, у него при обыске обнаружили массу пустых бланков прививочных карт, готовых к продаже. При этом, конечно же, все документы – абсолютно оригинальные. И смешно, и грустно.