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Житель Германии сделал 90 прививок от COVID-19 чтобы заработать на продаже сертификатов
Примечательно, что главе преступной группировки из одного человека недавно исполнилось 60 лет и беспокоит властей не то, чем закончится возбужденное против него уголовное дело, а то, как его организм справится с таким количеством прививок подряд.
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Неожиданная новость пришла из Германии. Там полиция задержала местного жителя города Магдебург, который оказался злостным нарушителем санитарных норм и правил борьбы с COVID-19.

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Этот предприимчивый господин сделал себе примерно 90 прививок от коронавируса подряд, чтобы заработать на продаже сертификатов о вакцинации тем жителям Германии, которые являются противниками данной профилактической процедуры.

Примечательно, что главе преступной группировки из одного человека недавно исполнилось 60 лет и беспокоит властей не то, чем закончится возбужденное против него уголовное дело, а то, как его организм справится с таким количеством прививок подряд. Врачи выразили готовность взять уникума под постоянное наблюдение, даже во время его тюремного наказания (если такое последует), ведь данный курьез - интереснейший медицинский случай.

Мужчина посещал пункты вакцинации в округе своего дома более 3 месяцев, у него при обыске обнаружили массу пустых бланков прививочных карт, готовых к продаже. При этом, конечно же, все документы – абсолютно оригинальные. И смешно, и грустно.

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#covid19 #вакцинация
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