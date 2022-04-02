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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Спутники OneWEB продают на Авито за 83 млн. рублей
Это могло бы показаться первоапрельской шуткой, но нет. Некий Максим разместил на Авито объявление о продаже 36 спутников OneWeb за 83 миллионов рублей.
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Это могло бы показаться первоапрельской шуткой, но нет. Некий Максим разместил на Авито объявление о продаже 36 спутников OneWeb за 83 миллиона рублей. Эта новость так быстро распространилась по сети, что официальным представителям корпорации «Роскосмос» пришлось как-то комментировать курьезное объявление.

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Вот что они сказали: «Никакой информации о том, кто автор данного объявления мы не имеем. Все спутники проекта OneWeb физически находятся на Байконуре на складском хранении. Доступ посторонних лиц к оборудованию строго запрещен».

По последней известной информации, представители OneWeb перед передачей спутниковых аппаратов на хранение произвели опечатывание корпусов. Любые манипуляции с оборудованием теперь будут видны (вскрытие корпуса или демонтаж элементов), но на каких условиях в свете тотальной экономической войны с Россией хранятся спутники OneWeb – никому достоверно неизвестно.

Правительство PФ разрешило «серый» импорт, отменило защиту товарных знаков, британцам из OneWeb стоит ли надеяться на то, что их космическое оборудование выдержит хранение на Байконуре?

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#роскосмос #oneweb
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