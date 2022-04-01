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Пистолет, замаскированный под конструктор LEGO, вызвал недоумение в США
Некоторое время назад известная американская оружейная компания выпустила на рынок новинку - пистолет «BLOCK-19», замаскированный под кубики знаменитого во всем мире детского конструктора Lego.
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Некоторое время назад известная американская оружейная компания выпустила на рынок новинку - пистолет «BLOCK-19», замаскированный под кубики знаменитого во всем мире детского конструктора Lego.

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Цель такого провокационного хода оружейников – подкинуть топлива в костер спора между сторонниками и противниками свободного оборота оружия в США. Активисты и с той, и с другой стороны пришли просто в ужас от увиденного творения.

Те, кто выступает за ужесточение оборота стрелкового оружия в США, тут же заявили о том, что любой ребенок, привыкший собирать Lego-конструкторы, находится в смертельной опасности и даже не сможет этого понять. Велика вероятность того, что от пистолета в камуфляже Lego пострадают тысячи детей.

Те, кто поддерживает право американцев на ношение оружия, в ужасе от того, что такой отличный аргумент в споре не пришел к ним в голову ранее. Официально продажа игрушек, являющихся копиями реального оружия, запрещена, но еще никто не делал летальное оружие, замаскированное под игрушку.

Формально в действиях оружейных производителей не было никаких нарушений американского законодательства, но скандал был такой силы, что руководство Lego потребовало прекратить производство пистолета немедленно. Фирма согласилась, ведь медийный эффект от Lego-пистолета превзошел самые смелые ожидания.

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#lego #оружие
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