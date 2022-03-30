В основе привода – аккумуляторная батарея на внушительные 7500 кВт-ч, в разработке которой приняла участие знаменитая на мировой арене компания по производству тяговых батарей для электромобилей (CATL).

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Круиз по реке Янцзы давно считается одной из «must-see» достопримечательностей Китая. Буквально несколько дней назад на рейс вниз и вверх по реке поставили первый в мире полностью электрический лайнер.

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В основе привода – аккумуляторная батарея на внушительные 7500 кВт-ч, в разработке которой приняла участие знаменитая на мировой арене компания по производству тяговых батарей для электромобилей (CATL).

Полноценная эксплуатация корабля начнется совсем скоро, основная идеология использования – туристическая. Борт «Yangtze River Three Gorges» длиной в 100 метров и шириной палубы в 16 метров отлично подходит для комфортного размещения сразу 1300 человек, а запас хода позволяет «плавучему аккумулятору» преодолевать расстояния до сотни километров без подзарядки.

В планах у китайцев – расширение флота электрических судов и строительство целой сети зарядных станций на берегах великой реки. Первые же пассажиры, которым посчастливилось попасть на дебютное плавание, говорят о том, что ход у новинки необычайно плавный и бесшумный.

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