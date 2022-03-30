В России стартовало промышленное производство новой ракеты-носителя «Ангара-А5» для реализации очередных этапов российской космической программы с использованием стартового стола космодрома «Восточный».
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Также господин Рогозин заявил, что уже сегодня ведутся работы по вариантам будущих модернизаций ракеты-носителя с учетом передовых космических требований.
Движущей силой «Ангары-А5» станет самый мощный ракетный двигатель «РД-191M», а в основе конструкции лежит ряд инноваций, позволяющих снизить общий вес ракеты-носителя сразу на несколько тонн.
Масса полезного груза для новой ракеты будет увеличена сразу на 3 тонны (до 27 тонн), а в планах «Роскосмоса» ежегодно выпускать 8 экземпляров версии «А5» и два конструктива версии ракеты «Ангара-1.2» на базе омской производственной площадки предприятия «Полет».
Под начало выпуска новейших ракет был с нуля создан специальный испытательный цех, который будет заниматься тестированием всех систем, кабельной продукции и бортового оборудования на всех этапах сборки ракеты.