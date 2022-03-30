Движущей силой «Ангары-А5» станет самый мощный ракетный двигатель «РД-191M», а в основе конструкции лежит ряд инноваций, позволяющих снизить общий вес ракеты-носителя сразу на несколько тонн.

Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS

Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

В России стартовало промышленное производство новой ракеты-носителя «Ангара-А5» для реализации очередных этапов российской космической программы с использованием стартового стола космодрома «Восточный».

реклама

Также господин Рогозин заявил, что уже сегодня ведутся работы по вариантам будущих модернизаций ракеты-носителя с учетом передовых космических требований.

Движущей силой «Ангары-А5» станет самый мощный ракетный двигатель «РД-191M», а в основе конструкции лежит ряд инноваций, позволяющих снизить общий вес ракеты-носителя сразу на несколько тонн.

Масса полезного груза для новой ракеты будет увеличена сразу на 3 тонны (до 27 тонн), а в планах «Роскосмоса» ежегодно выпускать 8 экземпляров версии «А5» и два конструктива версии ракеты «Ангара-1.2» на базе омской производственной площадки предприятия «Полет».

Под начало выпуска новейших ракет был с нуля создан специальный испытательный цех, который будет заниматься тестированием всех систем, кабельной продукции и бортового оборудования на всех этапах сборки ракеты.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь



