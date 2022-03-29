Сразу же при первом открытии установленного приложения, пользователям приходит уведомление о том, что они стали счастливыми победителями промо-лотереи.

Новая российская замена популярнейшей соцсети с Запада (сами знаете какой) обещала стартовать для ограниченного круга «избранных» 28 февраля в 9 вечера. Конечно же, чуда не произошло, и «Россграм» никуда не стартовал, зато стартовали мошенники, да еще как!

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Пользователи со всей России сообщают о том, что в магазин Play Store для устройств Андроид некие предприимчивые деятели оперативно добавили приложение якобы «официальное» для пользования новой «импортозаместительной» соцсетью для россиян.

Сразу же при первом открытии установленного приложения, пользователям приходит уведомление о том, что они стали счастливыми победителями промо-лотереи, организованной по случаю запуска проекта «Россграм». Дальше действовать нужно так – ввести в специальном поле номер платежной карты и проверочный код, чтобы оплатить государственную пошлину с выигрыша.

Пока доверчивые люди опомнились. Пока сообщили, пока распространили информацию и предупредили друзей и знакомых, мошенники обманули сотни человек. Сам создатель «Россграм» о поддельном приложении осведомлен, но никак не комментирует скандал, который только начинает набирать обороты вокруг его творения.

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