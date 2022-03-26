Об этом заявил директор компании, господин Пузанов. Это решение связано с отказом корпорации Google лицензировать новые смарт-устройства, произведенные в России по поддержке системы Android.
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Все ранее проданные на территории РФ продукты на операционке от Google продолжат работать, но вот вывести на рынок что-то новое больше не получится. На помощь пришли китайцы из Huawei, которые обещают полностью решить вопрос, ведь у них как у никого в мире есть громадный опыт «отказа» от магазина приложений и в принципе от операционных систем разработчиков из Гугл.
Сейчас специалисты компании BQ занимаются тестированием «Гармонии» в своих новых образцах смартфонов, а первые «ласточки» поступят покупателям уже в конце 2022 года.
Говоря о перспективах рынка электроники в России, господин Пузанов отметил, что все отечественные бренды (в числе которых INOI, TEXET, DEXP и другие) готовятся к полному отключению сервисов Google в РФ в скором времени, хотя официальных сведений на этот счет не поступало. Вполне возможно, что очередной виток санкций произойдет внезапно, но готовиться к ним следует заранее.